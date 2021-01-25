Пожар в автосервисе в Подмосковье ликвидировали

Фото: сайт ГУ МЧС РФ по Московской области

Пожар в нежилом здании в Ленинском городском округе удалось полностью потушить. Об этом сообщается на сайте областного главка МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть 24 января в 21:12. В 23:53 было ликвидировано открытое горение. При этом полная ликвидация возгорания произошла 25 января в 3:16.

В МЧС отметили, что в тушении задействовали 34 человека и 10 единиц техники. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось о локализации возникшего возгорания. Площадь пожара составляла 1 тысячу квадратных метров.

Уточнялось, что возгорание происходит в здании автосервиса.