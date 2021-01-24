Автосервис загорелся в Подмосковье

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Автосервис горит в Подмосковье на площади тысяча квадратных метров, сообщает пресс-службе МЧС по Московской области.

Сообщение о задымлении в нежилом здании в городском округе Ленинском, деревне Апаринки, дом 15, поступило в 21:12.

Речь идет о двухэтажном, металло-каркасном здании. На первом этаже располагается автосервис, а на втором – офисные помещения.

По данным РИА Новости, огонь локализовали в 23:01. Из здания эвакуировали четыре автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пожарным удалось спасти пять человек при возгорании в квартире на юго-востоке столицы. Площадь пожара в здании на улице Гурьянова составила 15 квадратных метров.

