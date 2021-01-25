Пожар в доме на шоссе Энтузиастов потушили

Фото: Москва 24

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на Шоссе Энтузиастов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", – говорится в сообщении.

Возгорание произошло в понедельник утром в одной из квартир в доме 100, корпусе 7, на шоссе Энтузиастов.

Вещи горели на площади 15 квадратных метров в квартире на шестом этаже.

Ранее пожар произошел на Калужском шоссе. Загорелось металлическое строение со строительными материалами. Возгорание потушили на площади 200 квадратных метров.

