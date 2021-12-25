В Бурятии сняли режим ЧС регионального уровня, введенный из-за аварии на ТЭЦ-1

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Власти Бурятии сняли введенный из-за аварии на ТЭЦ-1 режим ЧС регионального уровня. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Режим ЧС регионального уровня реагирования вследствие пожара на ТЭЦ-1 перевели на режим ЧС муниципального значения", – говорится в сообщении.

В оперштабе сообщили, что сейчас в работе находятся пять котлов, кроме того, дополнительный пар подали на подогреватели. Утром температура по первой теплотрассе составляла 97,86 градуса. Еще один котел планируют подключить в ночь на воскресенье, 26 декабря. В Улан-Удэ продолжают работу 73 аварийные бригады.

"За вчерашний день совместно с управляющими компаниями ТГК-14 было подключено 39 домов из 754 домов. Сегодня днем планируется 414, <...> на утро завтрашнего дня 301 из оставшихся домов мы должны подключить", – говорится в сообщении оперштаба в Instagram.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. В этот день в регионе приостановили работу школ и детских садов, временно была снижена температура теплоносителя в отопительной системе.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Региональная прокуратура организовала проверку. В случившемся также пообещал разобраться Владимир Путин.