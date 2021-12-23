Прокуратура начала проверку по факту аварии на ТЭЦ в Бурятии

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Прокуратура организовала проверку по факту аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ, из-за которой накануне половина города временно осталась без отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

"Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратурой незамедлительно с выездом на место организована проверка в целях оценки возможных экологических последствий, скоординирована работа контролирующих органов по осуществлению постоянного мониторинга состояния окружающей среды", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки не было зафиксировано резкого ухудшения качества воздуха на фоне инцидента.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов, временно была снижена температура теплоносителя в отопительной системе.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Региональная прокуратура организовала проверку. В случившемся также пообещал разобраться Владимир Путин.

