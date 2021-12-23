Выбывшие из строя котлы ТЭЦ в Улан-Удэ запустят 24 декабря

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ТЭЦ-1 в Улан-Удэ возобновит работу после аварии утром в пятницу, 24 декабря, заявил глава Минвостока РФ Алексей Чекунков РИА Новости.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос об аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в ходе большой пресс-конференции, пообещал разобраться в этой ситуации.

В ночь на 23 декабря на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов, временно была снижена температура теплоносителя в отопительной системе.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Также проверку организовала региональная прокуратура.

