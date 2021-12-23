Названа возможная причина пожара на ТЭЦ-1 в Бурятии

10:25
Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Стала известна возможная причина пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
"Предварительно, проводились сварочные внеплановые работы", – сказал собеседник агентства.
ЧП произошло в ночь на четверг, 23 декабря. По данным Оперштаба, на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора.
Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов. Жителей Улан-Удэ предупредили, что на момент проведения восстановительных работ в части районов города будет снижена подача тепла.
По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Также проверку организовала региональная прокуратура.
Режим ЧС объявили в Бурятии из-за аварии на ТЭЦ-1
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