Названа возможная причина пожара на ТЭЦ-1 в Бурятии

Фото: ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Стала известна возможная причина пожара на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Предварительно, проводились сварочные внеплановые работы", – сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в ночь на четверг, 23 декабря. По данным Оперштаба, на ТЭЦ-1 случилось короткое замыкание с последующим возгоранием в кабельном отсеке 6А, что привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора.

Из-за аварии в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня. В регионе приостановили работу школ и детских садов. Жителей Улан-Удэ предупредили, что на момент проведения восстановительных работ в части районов города будет снижена подача тепла.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности. Также проверку организовала региональная прокуратура.

