Турецкая полиция начала расследование после нападения на россиян в отеле

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Полиция Антальи проводит расследование после нападения на туристов из РФ в одном из местных отелей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство.

По данным дипломатов, инцидент произошел 22 октября в одном из отелей города Гечек. По словам самих туристов, они подверглись нападению со стороны неизвестных лиц. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.

Сотрудники генконсульства находятся в контакте с потерпевшими и с турецкой стороной, добавили в дипмиссии. По данным СМИ, нападение на российских туристов произошло в отеле Rixos Premium Göcek.

Ранее пожар произошел в турецком отеле Imperial Sunland Resort 5 в районе Бельдиби. Постояльцев эвакуировали и позже переселили в другие гостиницы.

По информации генконсульства РФ, в отеле находились около 100 россиян. Троим из них в результате пожара потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они уже выписаны из больницы.