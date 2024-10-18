Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар произошел в одном из отелей турецкой Антальи, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Постояльцев отеля эвакуируют. По предварительным данным, среди них могут быть россияне. Уточняется, что отель находится в районе Бельдиби. Сейчас туда выехали пожарные.

Как сообщает в своем телеграм-канале Ассоциация туроператоров России (АТОР), российские туристы не пострадали, отдыхающим предлагают альтернативное размещение в другом отеле. Там также уточнили, что пожар вспыхнул в отеле Imperial Sunland Resort.

Утром 18 октября в турецкой провинции Аксарай произошло ДТП с автобусом, которое унесло жизни семи человек.

Автобус направлялся из провинции Балыкесир в провинцию Невшехир. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. Автобус перевозил 41 пассажира, а также гида и двух водителей. 33 человека пострадали. При этом россиян среди пострадавших в аварии нет.