Пострадавшие при пожаре в турецком отеле россияне выписаны из больницы

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Пострадавшие при пожаре в отеле в турецкой провинции Анталья россияне уже выписаны из больницы, передает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

Отмечается, что генконсульство установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператоров. По его данным, в отеле находились около 100 россиян.

"Троим россиянам потребовалась медицинская помощь. В настоящий момент все они выписаны из больницы", – говорится в сообщении, добавив, что каких-либо иных обращений от граждан РФ не поступало.

Информация о пожаре в отеле Imperial Sunland Resort 5 поступила вечером 18 октября. Отель находится в районе Бельдиби, постояльцев эвакуировали.

Позже гостей турецкого отеля переселили в другие гостиницы. Гендиректор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная рассказала, что компания перевезла 62 своих клиента в пятизвездочный отель Ma Biche в Кемере. Два других крупных туроператора также подтвердили, что расселили своих туристов.