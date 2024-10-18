Туроператоры переселили туристов из сгоревшего отеля в Турции

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Гостей турецкого отеля Imperial Sunland Resort 5 в Бельдиби, где произошел пожар, переселили в другие гостиницы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Между тем о пострадавших там туристах информации не поступало. Генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная рассказала, что компания перевезла 62 своих клиента в пятизвездочный отель Ma Biche в Кемере. По ее словам, за медпомощью никто не обращался.

В свою очередь, два других крупных туроператора также подтвердили, что расселили своих туристов по другим гостиницам.

Информация о пожаре в отеле Imperial Sunland Resort 5 поступила вечером 18 октября.

Ранее сообщалось, что возгорание кровли жилого дома произошло в Краснодаре на площади в 300 квадратных метров. По данным МЧС, были спасены более 20 человек, еще 63 были эвакуированы. О пострадавших ведомство не сообщало.