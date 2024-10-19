Около 77 человек эвакуированы при пожаре в реабилитационном центре в Тюмени

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Около 77 человек пришлось оперативно эвакуировать из здания реабилитационного центра в Тюмени, которое оказалось охвачено огнем. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

"На Коммунистической улице загорелось двухэтажное здание центра социальной адаптации и ресоциализации. Густой дым заполнил комнаты и коридоры. Сотрудники МЧС России эвакуировали 77 человек, 6 из них госпитализированы", – уточняется в публикации.

При этом, по данным ведомства, обошлось без жертв.

Возгорание распространилось на 25 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 42 спасателя и 12 единиц техники.

Ранее возгорание кровли жилого дома произошло в Краснодаре на площади в 300 квадратных метров. Пожарные спасли из огня 24 человека, еще 63 были эвакуированы.

