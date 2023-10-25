В Палестине заявили о полном разрушении системы здравоохранения сектора Газа

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Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кейла заявила, что система здравоохранения сектора Газа полностью разрушена. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

"В секторе Газа закончились лекарства от рака, диабета и для лечения почечной недостаточности, ощущается острая нехватка предметов медицинского назначения", – сказала министр.

По ее словам, необходимо срочно организовать поставку топлива для восстановления работы основных больниц Газы. Поступающая в анклав гуманитарная помощь – это капля в море, констатировала она.

"Нужно обеспечить безопасные коридоры для ее доставки", – добавила глава палестинского Минздрава.

Ранее пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс сообщил, что в настоящее время под разрушенными зданиями в секторе Газа находятся более 1 400 человек, половина из которых – дети.

По данным ЮНИСЕФ, с начала эскалации в секторе Газа погибли 2 360 детей, еще 5 364 ребенка получили различные ранения. Также отмечается, что более 30 израильских детей погибли и еще десятки остаются в плену ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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