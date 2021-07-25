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Происшествия

08:21

СК сообщил об изъятии патронов у подозреваемого в убийстве полицейского в Ставрополе

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Боеприпасы изъяли у 28-летнего подозреваемого в убийстве замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. Об этом сообщает ТАСС.

"В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий обнаружены и изъяты обоймы пистолетов и патроны, назначен ряд экспертиз, в том числе баллистическая, дактилоскопическая", – уточнили в следственном управлении СК РФ по региону.

Следственные действия по делу продолжаются, в частности устанавливается, кто еще причастен к преступлению. Также готовятся документы для ходатайства об избрании меры пресечения – подозреваемого хотят направить под стражу.

Уголовное дело возбудили в связи с убийством замначальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя накануне, 24 июля. Сообщалось, что неизвестные напали на правоохранителя возле его дома.

Позднее стало известно о задержании подозреваемого. Его нашли на территории Андроповского района Ставропольского края.

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