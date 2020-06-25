В отношении разбившего стекло микроавтобуса ФСО солдата не стали возбуждать уголовное дело

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В отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО, не стали возбуждать уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным, у него случился нервный срыв. Солдат был отправлен на психиатрическое обследование.

"У военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось", – отметил источник.

Солдат-срочник разбил стекло микроавтобуса ФСО после того, как был переведен в резерв. Уточняется, что он должен был участвовать в параде Победы.

24 июня состоялось торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работу организаторов высоко оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что "все военнослужащие наши старались от души". Путин выразил уверенность, что сплоченность и почитание праздника Победы находит отклик у всех братских народов.

О своих впечатлениях от парада Победы рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в торжественном шествии приняли участие внуки и правнуки победителей, которые шагали по Красной площади 75 лет назад. Собянин выразил гордость за страну.