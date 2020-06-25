В отношении разбившего стекло микроавтобуса ФСО солдата не стали возбуждать уголовное дело

10:07
Фото: телеграм-канал "112"
В отношении солдата-срочника, разбившего стекло микроавтобуса ФСО, не стали возбуждать уголовное дело, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно предварительным данным, у него случился нервный срыв. Солдат был отправлен на психиатрическое обследование.
"У военнослужащего произошел нервный срыв. Уголовное дело не возбуждалось", – отметил источник.
Солдат-срочник разбил стекло микроавтобуса ФСО после того, как был переведен в резерв. Уточняется, что он должен был участвовать в параде Победы.
24 июня состоялось торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Работу организаторов высоко оценил президент России Владимир Путин. Он отметил, что "все военнослужащие наши старались от души". Путин выразил уверенность, что сплоченность и почитание праздника Победы находит отклик у всех братских народов.
О своих впечатлениях от парада Победы рассказал и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в торжественном шествии приняли участие внуки и правнуки победителей, которые шагали по Красной площади 75 лет назад. Собянин выразил гордость за страну.
В Москве прошел салют в честь 75-летия Победы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: