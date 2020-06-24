"Вечерняя Москва" выпустила репринтный выпуск от 24 июня 1945 года к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

К параду Победы газета "Вечерняя Москва" сделала репринт выпуска газеты от 24 июня 1945 года.

На его страницах опубликована речь маршала Жукова, произнесенная им на Параде Победы в 1945 году. Также там приведена фотохроника событий на Красной площади.

Уточняется, что выпуск газеты распространяется бесплатно в органах исполнительной власти, Центрах оказания государственных услуг, поликлиниках, организациях социальной сферы, а также по подписке и со стоек прессы в супермаркетах.

Парад Победы состоялся в Москве в среду, 24 июня. В торжественном шестии приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих, кадетов, юнармейцев и представителей силовых ведомств. Кроме того, на Красную площадь вывели 234 единицы техники, причем возглавлял колонну легендарный танк Т-34.

Завершилось торжество пролетом авиатехники. Всего в небо взмыли 75 самолетов и вертолетов, причем в конце мероприятия группа штурмовиков изобразила в небе российский флаг.