"Вечерняя Москва" выпустила репринтный выпуск от 24 июня 1945 года к параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
К параду Победы газета "Вечерняя Москва" сделала репринт выпуска газеты от 24 июня 1945 года.
На его страницах опубликована речь маршала Жукова, произнесенная им на Параде Победы в 1945 году. Также там приведена фотохроника событий на Красной площади.
Уточняется, что выпуск газеты распространяется бесплатно в органах исполнительной власти, Центрах оказания государственных услуг, поликлиниках, организациях социальной сферы, а также по подписке и со стоек прессы в супермаркетах.
Парад Победы состоялся в Москве в среду, 24 июня. В торжественном шестии приняли участие почти 14 тысяч военнослужащих, кадетов, юнармейцев и представителей силовых ведомств. Кроме того, на Красную площадь вывели 234 единицы техники, причем возглавлял колонну легендарный танк Т-34.
Завершилось торжество пролетом авиатехники. Всего в небо взмыли 75 самолетов и вертолетов, причем в конце мероприятия группа штурмовиков изобразила в небе российский флаг.
В Москве завершился парад Победы