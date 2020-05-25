СК просит арестовать подозреваемого в захвате отделения банка в центре Москвы

Фото: скриншот видео СК РФ

Следователи ходатайствуют об аресте 34-летнего уроженца Нижневартовска, подозреваемого в захвате заложника в отделении "Альфа-банка" в центре Москвы, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, днем 23 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного на Земляном Валу. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, однако внятных требований не выдвигал.

В ходе спецоперации мужчину, которым оказался ранее судимый уроженец Нижневартовска, задержали. Взрывчатых веществ у него не обнаружили, однако изъяли муляж взрывного устройства.

Следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка. Назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного.

Ранее подозреваемый признал вину. На вопрос следователей о целях поступка он ответил, что хотел узнать правду. Когда его попросили пояснить, он сказал, что сам хотел бы понять, что с ним происходит.

Инцидент произошел в субботу, 23 мая на Земляном Валу. Мужчина был задержан при штурме. Возбуждено уголовное дело по статье "Захват заложника".