Посольство сообщило о гибели еще одного белоруса при теракте в "Крокус Сити Холле"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще один гражданин Белоруссии погиб в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявило в своем телеграм-канале посольство республики.

По данным дипведомства, в новом списке погибших, которое опубликовало МЧС России, числится Вадим Александрович Кулик, который работал с такими данными охранником в "Крокусе".

"Белорусский гражданин 1981 года рождения не выходит на связь с момента теракта", – уточнили в посольстве.

С утра 23 марта посольство находится на связи с близкими и коллегами Кулика. При этом, по информации диппредставительства, у родных мужчины взяли образцы ДНК для идентификации тела. 24 марта посольство заявило о гибели гражданки Белоруссии 1978 года рождения.

Ранее стало известно, что гражданин Молдавии погиб в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". При этом МИД республики не стал раскрывать имени погибшего, однако выразило искренние соболезнования его родственникам.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди зашли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а после устроили пожар.

В общей сложности ФСБ задержала 11 человек, из которых четверо непосредственно были задействованы в теракте. Позже их заключили в СИЗО до 22 мая.

После этого были арестованы еще трое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Суд заключил под стражу до 22 мая 2024 года Исраила Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова.

По информации главы СК РФ, число погибших выросло до 139. При этом количество пострадавших увеличилось до 182 человек.

