Следствие не выдвинуло обвинений собственнику авиакомпании, владеющей Falcon 10

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следствие не стало выдвигать обвинения владельцу авиакомпании "Атлетик-групп" Екатерине Агаповой, самолет которой упал на территории Афганистана. Об этом ТАСС рассказал адвокат женщины Владислав Шуляковский.

По его словам, Агапову в рамках уголовного дела допросили следователи в качестве свидетеля, однако ей не были выдвинуты обвинения. Также адвокат уточнил, что со своей стороны они продолжат оказывать содействие в расследовании дела.

При этом, как утверждает Шуляковский, Агапова является единоличным владельцем "Атлетик-групп", несмотря на то что ей принадлежит лишь 11% долей Falcon 10. Кроме того, адвокат уточнил, что о полетах данного самолета Агапова ничего не знала, поскольку эксплуатацией воздушного судна занимался ее экс-супруг Аркадий Грачев.

Шуляковский добавил, что о произошедшем Агапова узнала от СМИ, в результате чего предположила, что в Falcon 10 мог погибнуть ее бывший муж.

Ранее сообщалось, что у компании, которой принадлежал упавший самолет, отсутствовало разрешение на проведение санитарных рейсов. Так, компанией владеют директор "Атлетик-групп" Екатерина Агапова и пилот Аркадий Грачев, которые на данный момент находятся в разводе.

При этом, по информации СМИ, у "Атлетик-групп" не было опыта проведения таких рейсов и лицензии, поэтому пилоты самолета Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев решили организовать перелет через собственную фирму "Джет Аэро". Однако источники сообщили, что у них тоже не было лицензии на коммерческие перевозки и санитарные рейсы.

21 января зарегистрированный в государственном реестре РФ самолет Falcon 10 перестал выходить на связь. Борт пропал с экранов радаров над территорией Афганистана.

Самолет проводил медицинскую эвакуацию россиянки в сопровождении ее мужа из Паттайи. Проводилась частная медэвакуация Анны Евсюковой с участием страховой компании. Женщину сопровождал ее муж Анатолий Евсюков. Позже стало известно, что супруги погибли, а еще четыре человека, которые являлись членами экипажа, выжили.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек".



На борту разбившегося в Афганистане самолета находились шесть человек