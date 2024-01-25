Один из пострадавших при обрушении на насосной станции в Оренбургской области умер

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Один из трех человек, пострадавших при обрушении на насосной станции в Новотроицке, скончался в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительство Оренбургской области.

"В подземном помещении насосной станции в безопасной зоне находятся шесть человек, связь с ними установлена. Один из пострадавших с 95% ожогов тела умер в больнице", – рассказали власти.

ЧП в Новотроицке произошло утром 25 января. Экстренные службы сообщали о троих пострадавших, одного из них пришлось госпитализировать.

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в населенном пункте в связи со взрывом на станции. Специалисты разбирают завалы и ведут поиск пострадавших. К спасательной операции привлекли 77 человек и 22 единицы специальной техники.

Позже стало известно, что из-под обломков достали одного погибшего. Уточнялось, что под землей остаются шесть человек.



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