Число заразившихся новым коронавирусом из Китая возросло до 1287 человек

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Количество заразившихся новым коронавирусом в Китае повысилось до 1287 человек. При этом 41 заболевший скончался. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию Государственного комитета по вопросам здравоохранения страны.

Ранее было известно о 26 погибших и 876 заразившихся.

"По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер", – передает комитет.

В России на данный момент созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. Они уже были направлены в российские медицинские центры.

Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России тем временем завершает работу над экспресс-тестом, с помощью которого специалисты смогут выявить данное заболевание за 30 минут.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.