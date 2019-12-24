Мишонова рассказала о состоянии оставленной в подъезде девочки

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Новорожденная девочка, найденная в коробке в подъезде дома в Мытищах, находится в нормальном состоянии. Об этом заявили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

"По словам медиков, девочка славянской внешности, темноволосая. Малышка была найдена в чистых пеленочках, в чистой коробке в том районе Мытищ, где практически 80% квартир сдается в аренду. Это, безусловно, затрудняет розыск матери", – цитирует ее Агентство "Москва".

В пресс-службе отметили, что сейчас ребенок – в реанимационном отделении родильного отделения под наблюдением неонатологов. Состояние оценивается как нормальное, переохладиться девочка не успела. Ей оказывают необходимую помощь.

"Очень надеюсь, что с девочкой будет все хорошо", – заключила Мишонова.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова рассказала, что в подъезде одного из домов в Мытищах возле лифта в коробке обнаружили новорожденную девочку.

Новорожденную девочку нашли в коробке возле лифта



В ноябре в кустах в Раменском нашли девочку, на вид ей было 1–1,5 месяца. СК по Московской области возбудил уголовное дело об оставлении ребенка в опасности. Мать также обвинили в покушении на убийство.

Она объяснила, что не желала заниматься уходом и воспитанием дочери. Женщина призналась, что хотела лишить девочку жизни и оставила ее на улице в мороз. Ребенка госпитализировали в городскую больницу.