Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Ямале

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Вертолет Ми-8 с вахтовиками на борту совершил аварийную посадку на Ямале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"При взлете на высоте 10 метров у вертолета произошел отказ хвостового винта, в результате (вертолет. – Прим. ред. ) совершил жесткую посадку", – сказал источник.

На борту вертолета находились 22 пассажира и три члена экипажа. В результате инцидента они не пострадали. Вертолет получил повреждения шасси и хвостовой части.

В сентябре самолет Як-42 экстренно приземлился в аэропорту Красноярска из-за технической неисправности. У воздушного судна возникли проблемы с двигателем. На борту самолета находились 116 пассажиров.

В августе пропал Ми-2, совершавший перелет из поселка Коротчаево Ямало-Ненецкого автономного округа в Дудинку. На борту находились три человека – пилот, собственник и знакомый собственника. По данным МЧС, перелет проходил без согласования с органами воздушного транспорта, точный маршрут вертолета был неизвестен.

