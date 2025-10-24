Чемпионка мира по биатлону Жюлья Симон признала вину в краже

Фото: ТАСС/IMAGO/CEPix/Christian Einecke

Французская биатлонистка, многократная победительница чемпионатов мира и призер Олимпийских игр Жюлья Симон признала вину по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом сообщило издание Le Dauphinе Libеrе.

29-летняя Симон предстала перед судом в Альбервиле в пятницу, 24 октября. В качестве наказания для нее потребовали штраф в размере 20 тысяч евро и тюремное заключение на два месяца условно.

В июле 2023 года СМИ сообщили, что биатлонистку заподозрили в использовании чужих банковских карт для совершения покупок в интернет-магазинах. Инцидент произошел летом 2022 года на международном фестивале Blink в Норвегии.

Партнерша француженки по национальной команде олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше подала на нее жалобу. Второе заявление против Симон подал сотрудник сборной Франции, имя которого не называлось. Ущерб пострадавшим оценивается в более чем 1 тысячу евро.

Симон отвергала обвинения. Осенью 2023 года ее задержали для дачи показаний по делу о мошенничестве, краже и злоупотреблении служебным положением. После допроса спортсменку освободили.

