Чемпионку мира по биатлону Симон освободили из-под стражи после допроса – СМИ

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Чемпионку мира, французскую биатлонистку Жюлью Симон освободили из-под стражи после допроса по делу о мошенничестве. Об этом сообщает газета L'Equipe.

Ранее другое французское издание Dauphiné Libéré писало, что спортсменку задержали. Она должна была дать показания по делу.

5 июля радиостанция RMC Sport сообщила, что Симон подозревается в использовании не принадлежащих ей банковских карт. С их помощью она совершала покупки в интернет-магазинах. Как было указано в материале, инцидент случился прошлым летом на международном фестивале Blink в Норвегии.

На Симон поступило две жалобы. Одну из них направила другая французская олимпийская чемпионка 2022 года Жюстин Бреза-Буше. Вторая жалоба пришла от сотрудника сборной Франции, имя которого не называется.

Ущерб пострадавшим составляет более тысячи евро. Симон обвинения отвергла.

Ранее сообщалось, что метатель молота Сергей Литвинов был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

Дисквалификация Молотова отсчитывается с 8 ноября 2021 года. Результаты, достигнутые им с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, аннулированы. В числе достижений была бронзовая медаль чемпиона Европы 2014 года.