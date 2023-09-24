Теплоход с баржей затонул на Ямале, капитан и моторист судна пропали

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В Ямало-Ненецком автономном округе затонул теплоход с баржей. В результате происшествия пропали без вести два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Уральской транспортной прокуратуры.

Сообщается, что на 505-м километре реки Малая Обь, в сорока километрах от села Мужи Шурышкарского района Ямало-Немецкого округа затонул теплоход с баржей, груженной строительными материалами. При этом отмечается, что в результате происшествия капитан и моторист судна пропали без вести.

Как сообщили в ведомстве, новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. Обстоятельства и причины происшествия сейчас выясняет Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее в Западном МСУТ СК России сообщили о возбуждении уголовного дела против мужчины, который попытался угнать теплоход “Персей” в Вологде. По факту покушения на угон пассажирского теплохода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 211 УК РФ.