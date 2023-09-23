Против мужчины, который пытался угнать теплоход “Персей” в Вологде завели уголовное дело

Фото: телеграм-канал SHOT

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который попытался угнать теплоход “Персей” в Вологде. Об этом сообщили в телеграм-канале Западного МСУТ СК России.

Сообщается, что житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, однако буквально через 100 метров теплоход остановился, а мужчина попытался скрыться с места происшествия вплавь.

По факту покушения на угон пассажирского теплохода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 211 УК РФ.

Отмечается, что во время попытки угона теплохода мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Судно было пришвартовано у причала на левом берегу реки Вологда.

Ранее сообщалось, что в Москве двое пьяных мужчин попытались угнать мопед и не смогли завести двигатель. Пока владелец мопеда отошел в магазин за покупками, нетрезвые молодые люди решили завладеть припаркованным транспортом.