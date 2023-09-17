На юге Москвы мужчина напал на представителя власти, возбуждено уголовное дело

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве возбудили уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти на юге города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

В Москве возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против представителя власти. Сообщается, что 16 сентября 49-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес удар контроллеру отдела контроля городских парковок ГКУ "АМПП", который осуществлял фотофиксафию автомобилей.

"В настоящее время с фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину", – говорится в сообщении.

Уголовное дело по части первой статьи 318 Уголовного кодекса РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти".

Ранее на юге Москвы задержали мужчину, который наехал на 10 автомобилей и попытался скрыться. В салоне машины были обнаружена раненая женщина и двухлетняя дочь мужчины. Предположительно, он нанес женщину удары предметом, похожим на топорик.