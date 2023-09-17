Один человек погиб в ДТП с участием трех грузовиков на трассе М-2 "Крым"

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Три грузовика столкнулись на трассе М-2 "Крым" в районе Подольска. В результате аварии погиб один человек, сообщила пресс-служба главка МВД РФ по Подмосковью.

"В 14:00 на 32-ом километре трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля совершил попутное столкновение с еще двумя грузовыми автомобилями", – отметило ведомство.

Движение в сторону столицы затруднено. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

До этого ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице. После столкновения автомобиль Mercedes перевернулся. Из-за аварии были временно перекрыты две полосы в сторону области и одна – в сторону центра.

Водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по 1-й Тверской-Ямской улице, не справился с управлением, наехал на мачту городского освещения и затем столкнулся с автомобилем такси Skoda, в салоне которого, помимо водителя, находились трое пассажиров.

По предварительным данным, 21-летний виновник аварии сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения.

В результате травмы различной степени тяжести получили пять человек: водители двух автомобилей, а также трое пассажиров такси. В отношении виновника аварии возбудили уголовное дело.

Устроивший аварию в центре Москвы водитель ехал со скоростью около 150 километров в час