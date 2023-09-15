МО РФ опровергло информацию, что в экипаже пропавшего Ми-8 был гражданин Таджикистана

Фото: 123RF/esolex

Сведения о том, что гражданин Таджикистана якобы находился в составе экипажа пропавшего без вести в августе российского вертолета Ми-8, являются ложными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа пропавшего без вести в августе текущего года российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности", – указано в телеграм-канале ведомства.

В министерстве добавили, что в состав экипажей, которые служат в Воздушно-космических силах РФ, входят только граждане РФ.

Ранее СМИ удалось связаться с родственницей летчика Максима Кузьминова, который угнал вертолет Ми-8 и сбежал на нем на Украину. По словам женщины, поступок летчика нельзя оправдать.

Она добавила, что мужчина провел пресс-конференцию на Украине, во время которой рассказал, что находился в вертолете еще с двумя людьми, которые не знали о его намерении сбежать.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что комментировать произошедшее должны представители министерства обороны РФ.



Опубликовано видео с жесткой посадкой вертолета Росгвардии в Ленобласти