МВД РФ назначило вознаграждение за поимку двух командиров нацбатальона Украины

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МВД России сообщило, что гражданам, которые окажут помощь в задержании двух командиров националистического батальона Украины Константина Немичева и Сергея Величко, будет выплачено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Фигуранты дела обвиняются в пытках военнослужащих РФ, а также убийствах с особой жестокостью. Им вменяют вину по статье 137 УК РФ. Немичев и Величко заочно арестованы и объявлены в межгосударственный розыск, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили высокоточным оружием в районе Николаевки и Соледара ДНР более 50 националистов "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) и "Айдара". Такое заявление сделало Минобороны РФ. Также было уничтожено 12 единиц военной техники.

До этого генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что участники запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов" используют запрещенные средства и методы ведения войны. По его словам, участники организации совершают пытки и убийства мирных граждан и детей.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

