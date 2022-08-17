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Боевой потенциал украинской армии и ее резервы уничтожены, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, в настоящее время российским военнослужащим противостоят силы коллективного Запада.

"Нашей стороной фиксируется большое количество наемников в рядах украинской армии, в том числе из Британии и Польши, не говоря уже о постоянных и масштабных поставках оружия", – приводит слова парламентария РИА Новости.

Шеремет уверен, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами пытаются сохранить однополярный мир, в котором они могли навязывать всем свои условия.

Ранее Владимир Путин заявил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое, поскольку геополитические изменения идут совершенно в другом направлении и имеют исторический масштаб. Однако Запад, отметил российский лидер, не оставляет попытки удержать ускользающую гегемонию и продолжает использовать механизмы сдерживания любых альтернативных путей развития.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

