В суде ДНР предъявили обвинения пятерым воевавшим на стороне Украины наемникам

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Трем из пяти иностранных наемников в ДНР, входивших в состав "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), грозит смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд ДНР.

Допрос иностранных наемников и свидетеля по их делу состоялся в понедельник. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 232 ("Прохождение обучения в целях совершения преступления"), статьей 323 ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также частью 3 статьи 430 ("Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях") УК ДНР.

Обвинение огласили пятерым наемникам из Хорватии, Британии и Швеции, воевавшим на стороне ВСУ, сообщает РИА Новости. По данным агентства, никто из них не признал вину в суде ДНР.

Рассмотрение дела иностранных наемников суд ДНР продолжит в начале октября, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в США были обеспокоены возможностью выдвижения обвинений иностранным наемникам в ДНР. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.