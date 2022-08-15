В суде ДНР предъявили обвинения пятерым воевавшим на стороне Украины наемникам

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
Трем из пяти иностранных наемников в ДНР, входивших в состав "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация), грозит смертная казнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд ДНР.
Допрос иностранных наемников и свидетеля по их делу состоялся в понедельник. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей 232 ("Прохождение обучения в целях совершения преступления"), статьей 323 ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти"), а также частью 3 статьи 430 ("Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях") УК ДНР.
Обвинение огласили пятерым наемникам из Хорватии, Британии и Швеции, воевавшим на стороне ВСУ, сообщает РИА Новости. По данным агентства, никто из них не признал вину в суде ДНР.
Рассмотрение дела иностранных наемников суд ДНР продолжит в начале октября, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в США были обеспокоены возможностью выдвижения обвинений иностранным наемникам в ДНР. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: