В США обеспокоены возможностью выдвижения обвинений иностранным наемникам в ДНР

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США выразили обеспокоенность возможностью предъявления обвинений гражданину Хорватии, Великобритании и Швеции, входившим в состав запрещенного в России националистического батальона "Азов" и других вооруженных формирований Украины, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
"Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", – написал он в Twitter.
Уточняется, что уголовное дело в отношении гражданина Швеции Густавссона Матиаса, хорвата Пребега Векослава и британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла будет рассмотрено Верховным судом ДНР. Они являлись участниками "Азова" и других вооруженных формирований и были взяты в плен в Мариуполе.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.
Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.
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