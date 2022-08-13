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Политика

08:21

В США обеспокоены возможностью выдвижения обвинений иностранным наемникам в ДНР

политика

Фото: depositphotos/teamtime

США выразили обеспокоенность возможностью предъявления обвинений гражданину Хорватии, Великобритании и Швеции, входившим в состав запрещенного в России националистического батальона "Азов" и других вооруженных формирований Украины, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

"Мы обеспокоены сообщениями, согласно которым нелегитимные власти на востоке Украины предъявят обвинения жителям Великобритании, Швеции и Хорватии. Россия и подконтрольные ей силы обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным", – написал он в Twitter.

Уточняется, что уголовное дело в отношении гражданина Швеции Густавссона Матиаса, хорвата Пребега Векослава и британцев Джона Хардинга, Дилана Хили и Эндрю Хилла будет рассмотрено Верховным судом ДНР. Они являлись участниками "Азова" и других вооруженных формирований и были взяты в плен в Мариуполе.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.

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