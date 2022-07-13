Пушилин заявил об отсутствии конкретной даты исполнения приговора наемникам

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Конкретной даты исполнения приговора по осужденным иностранным наемникам нет. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, сроки осуществления приговора не регламентированы законодательством, поэтому их установит служба исполнения наказания. Вместе с тем Пушилин добавил, что исполнение приговора непубличное, поэтому огласке не подлежит.

Глава ДНР отметил, что на данный момент никто из властей США по вопросу своих граждан не обращался к руководству республики.

"Как это возможно будет вытащить или спасти своих граждан без того, чтобы выйти на руководство Донецкой Народной Республики, пока не представляется возможным даже обсуждать", – подчеркнул Пушилин.

До этого Пушилин сообщил, что смертная казнь в случае отклонения апелляций иностранных наемников будет предполагать расстрел. Он напомнил, что все осужденные подали на обжалование в апелляционном порядке. В случае признания судом соответствующей меры наказания дела передадут в исполнительную службу для реализации приговора.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.

