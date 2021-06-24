Задержан житель Симферополя за сбор данных об авиации РФ для Украины

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Симферополя, собиравшего для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации, сообщает РИА Новости.

По данным спецслужб, сведения, которые он добывал, планировалось использовать против безопасности России.

Сообщается, что в течение длительного времени россиянин получал данные о полетах с использованием специального антенного и приемного оборудования. Действовал он в интересах разведывательных органов Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила 55 подпольных оружейников в 21 регионе страны. По данным спецслужб, они были причастны к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту.

Спецоперацию провели в Москве, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Ингушетии, Забайкальском, Ставропольском, Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Ульяновской, Костромской, Московской, Новосибирской, Псковской, Тверской, Свердловской, Смоленской и Челябинской областях.

