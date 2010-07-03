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11:36

Троих пострадавших в ДТП в Италии россиянок планируют перевезти в РФ

происшествия ДТП за рубежом

11:36

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Фото: телеграм-канал BAZA

Состояние троих россиянок, которые пострадали в ДТП с автобусом в Италии, стабилизировалось. В ближайшее время их выпишут из больниц города Сиены и отправят в Россию для дальнейшего лечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского посольства в Италии.

"Дипломаты посольства продолжают оказывать пострадавшим все необходимое содействие", – добавил собеседник агентства.

Он отметил, что травмы пострадавших дают возможность предположить, что они готовы к транспортировке.

23 мая из больниц выписали двух россиянок, пострадавших в аварии. Днем ранее госпиталь покинули еще 14 пострадавших россиян.

Авария произошла утром 22 мая в районе городов Монтериджони и Бадессе.

Причину ДТП устанавливают. Известно, что двухэтажный автобус сошел со скоростной трассы и перевернулся на правый бок. В результате погибла россиянка, работавшая экскурсоводом.

Общее число пострадавших составило 37 человек. Туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства.

Водитель автобуса уже арестован. По версии прокуратуры, он отвлекся от дороги. Среди факторов, которые привели к ДТП, также учитывают плохие погодные условия.

Водителю попавшего в ДТП в Италии автобуса предъявили обвинение

происшествия ДТП за рубежом

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