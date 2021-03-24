Пострадавшую при взрыве в девятиэтажке в Химках перевели из реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Девушку, остававшуюся в крайне тяжелом состоянии после взрыва в доме в Химках, из реанимации перевели в обычную палату, рассказал член общественного совета проекта "Химки – интересно жить!" Николай Кашников.

24 марта Кашников прибыл в больницу, чтобы навестить пострадавшую и передать ей фрукты, сообщает РИА Новости.

На данный момент в медучреждениях остаются четверо пострадавших.

Взрыв в жилом доме в Химках прогремел утром 19 марта, после чего начался пожар. Обрушились перекрытия между 8-м и 9-м этажами, были повреждены балконы и выбиты стекла.

Погибли три человека, один из них – ребенок, также еще четверо получили травмы.

В управлении СК по региону возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, проверку после трагедии организовала прокуратура Московской области.

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, что семьям погибших выплатят по миллиону рублей. Жители, получившие тяжкий вред здоровью, получат по 500 тысяч рублей.