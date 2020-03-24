Умершая в Коммунарке пациентка имела терминальную стадию онкологии

09:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Результат анализа у умершей, выполненный прижизненно, на новую коронавирусную инфекцию отрицательный. Об этом сообщает Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что у женщины была паллиативная стадия онкологии. Внутренние органы и ткани были поражены метастазами.
"Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания. Женщина поступила в больницу в Коммунарке из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что за последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов. Главврач медицинского комплекса Денис Проценко напомнил, что на лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.
Пациентов выписывают из стационара при наличии двух отрицательных результатов тестов на коронавирус, отсутствии клинических симптомов и по истечении 14 дней с момента выезда из неблагополучной страны или контакта с больным.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Речь идет об ответственности как физических, так и юридических лиц. Срок выполнения поручения – до 25 марта.
В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Новыми ограничениями указ был дополнен 16 марта. Например, до 10 апреля запрещено проведение мероприятий, число участников которых превышает 50 человек.
Оставаться дома должны люди старше 65 лет, а также горожане с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции сохраняется и для граждан, вернувшихся из зарубежных стран.
Ранее Роспотребнадзор рассказал о профилактике распространения коронавируса и принципах карантина в домашних условиях. В частности, нельзя выходить из дома весь период карантина, даже для того, чтобы получить посылку, купить продукты или выбросить мусор. В то же время необходимо изолироваться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой, средствами гигиены, бельем и полотенцами, а также исключить контакты с членами семьи.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.
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