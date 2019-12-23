Людей эвакуировали из 15 судов в Москве из-за угрозы взрыва

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В понедельник, 23 декабря, людей эвакуировали из 15 московских судов из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В настоящее время сотрудники полиции проверяют все поступившие сообщения о "минировании". Кроме того, информация о якобы заложенном взрывном устройстве поступила на Курский вокзал.

20 декабря экстренные службы проверяли сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве. Оно оказалось ложным. 19 декабря угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одна больница и одно административное здание. В результате по всей столице были эвакуированы порядка 15 тысяч человек.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

