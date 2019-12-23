Шесть судов и вокзал в Москве проверяются из-за угроз взрывов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шесть судов проверяют в столице после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

Угрозы поступили в Чертановский, Хорошевский, Таганский, Никулинский районные суды, а также в Коптевский и Головинский суды, которые находятся в одном здании. Из них эвакуировали 200 человек.

Помимо этого, анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на Курский вокзал.

Волна сообщений о "минировании" столичных объектов началась 28 ноября. В полицию поступали сообщения о заложенных бомбах в школах, судах, детских садах и других соцобъектах Москвы. Трижды поступала информация о "минировании" храма Христа Спасителя. Ни одна из угроз не подтвердилась.

