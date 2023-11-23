ФСБ завела дело на жительницу Волгограда за оправдание деятельности запрещенного "Азова"

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Против жительницы Волгограда, оправдывавшей деятельность запрещенной в РФ украинской террористической организации "Азов", возбудили уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Волгоградской области.

По информации спецслужб, 38-летняя женщина рассказывала о запрещенном "Азове" в ходе онлайн-трансляции на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Дело в отношении нее расследуется по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". По этой статье ей грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Замоскворецкий суд столицы продлил до 10 января арест режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Уголовное дело по данной статье в отношении женщин было возбуждено в начале мая. Позднее Следственный комитет РФ попросил их арестовать.

Поводом для уголовного преследования стал поставленный Беркович и Петрийчук спектакль "Финист – Ясный сокол", рассказывающий о женщинах, которых завербовали радикальные исламисты. Женщины вину не признают.

Новости часа: в СК попросили продлить арест режиссера Беркович и драматурга Петрийчук