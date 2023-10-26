Жителя Чувашии осудили за подготовку теракта в административном здании

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Центральный окружной военный суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 21-летнего мужчину за подготовку теракта в Чувашии. Злоумышленник был членом запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор". Об этом заявляет "Интерфакс" со ссылкой на УФСБ по республике.

По информации ведомства, отбывать назначенное судом наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Как сообщили в УФСБ, осенью 2021 года осужденный сделал три зажигательных устройства, чтобы совершить поджог административного здания в Алатыре. Для этого он оборудовал тайник в лесу.

"Преступный умысел пресечен оперативниками УФСБ России по Чувашской Республике и Марий Эл", – добавили в ведомстве.

Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений, поэтому решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами россиянин, планировавший взорвать военкомат, был убит при задержании в Твери. Мужчина за материальное вознаграждение собирал и передавал на Украину данные об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры области.

Затем он изъял из схрона, который заранее оборудовали для него, самодельное взрывное устройство и средства поражения. Его целью было подорвать здание военного комиссариата Твери. Возбуждено уголовное дело, отметили в пресс-службе ФСБ.

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