ФСБ задержала планировавшего теракт в военкомате Твери

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Завербованный украинскими спецслужбами россиянин, планировавший взорвать военкомат, был убит при задержании в Твери. Об этом со ссылкой на центр общественных связей ФСБ сообщил "Интерфакс".

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Тверской области предотвращена подготовка террористического акта, планировавшегося украинскими спецслужбами с участием завербованного гражданина России", – сообщили в ФСБ.

Россиянин за материальное вознаграждение собирал и передавал на Украину данные об объектах военного назначения и топливно-энергетической инфраструктуры области. Затем он изъял из схрона, который заранее оборудовали для него, самодельное взрывное устройство и средства поражения, отметили в пресс-службе.

Его целью было подорвать здание военного комиссариата Твери. При задержании агент украинских спецслужб оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. Сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали. Возбуждено уголовное дело, указали в спецслужбе.

"В ходе неотложных следственных действий на месте происшествия обнаружены и изъяты готовое к применению самодельное взрывное устройство и граната РГД-5", – заключили в ФСБ.

Ранее эксперты Генпрокуратуры РФ установили, что поджоги военкоматов в РФ совершили россияне по указаниям с Украины. Звонки имели массовый характер, а по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооруженных сил РФ в зоне проведения СВО.

С февраля 2022 года по август 2023 года в России было предотвращено 188 террористических преступлений, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. На фоне СВО появились новые террористические угрозы, которые исходят от спецслужб Украины, отметили там.

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