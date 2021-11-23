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Директор певицы Марины Хлебниковой рассказал о ее состоянии
Состояние пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом сообщил директор артистки Данила Прайс в Instagram.
"В общем, вчера были у Марины. Состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления. На данный момент это вся информация, которой мы можем поделиться", – написал Прайс, добавив, что сообщит, если появятся какие-то изменения.
Ранее врач Игорь Шарипов рассказал, что у артистки обожжено 20% тела, в том числе лицо и дыхательные пути, что представляет угрозу для жизни. У Хлебниковой также диагностирована интоксикация и потеря значительной части крови и лимфы, в связи с чем ей требуется переливание.
18 ноября в доме № 14 по Ратной улице произошло возгорание, огонь охватил 10 квадратных метров. В результате случившегося один человек был передан медикам: пострадавшей оказалась заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования после ремонта. В качестве другой версии возникновения пожара называлось неосторожное обращение с огнем при курении.
Пострадавшую при пожаре певицу Хлебникову сняли с аппарата ИВЛ – СМИ
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