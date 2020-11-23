Жилые дома остались без газа на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Екатерина Шумеева

В столичном районе Северный в ряде жилых домов временно ограничили поставка газа.

Как сообщила пресс-служба Мосгаза, это произошло из-за срабатывания автоматики контроля на газораспределительном пункте. Ведутся работы по восстановлению подачи газа, которое в полном объеме планируется в ближайшее время.

"Никакой угрозы для москвичей данная ситуация не представляет", – говорится в сообщении. В пресс-службе также попросили жителей района обеспечить допуск специалистов к коммуникациям для выполнения пусконаладочных работ.

Ранее в Москве задержали 27 мошенников, которые убеждали москвичей покупать газовое оборудование по завышенным ценам.