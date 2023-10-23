Британская разведка считает, что удар по больнице Аль-Ахли был нанесен из сектора Газа

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Удар по больнице Аль-Ахли был нанесен ракетой, запущенной из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает ТАСС.

По его словам, правительство Британии пришло к такому выводу, опираясь на экспертные знания сотрудников британских разведслужб и специалистов по вооружениям, а также проведенный ими анализ.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер со ссылкой на данные американской разведки заявил, что взрыв в больнице Аль-Ахли случился из-за неудачного запуска ракеты боевиками в Газе. Кроме того, разведка США сообщила, что количество жертв из-за удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа может варьироваться от 100 до 300 человек, а сам госпиталь получил незначительные повреждения.

17 октября был нанесен ракетный удар по больнице в секторе Газа. Палестинская сторона обвинила в произошедшем Израиль. При этом расследование еврейской страны показало, что причастной к атаке является военизированная группировка "Исламский джихад".

В Минздраве Палестины сообщили, что от ракетного удара погибли свыше 500 мирных жителей, по данным ХАМАС, среди них были женщины и дети. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что госпиталь в Газе оказался под ударом уже не первый раз.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице "актом расчеловечивания" и преступлением. Она сказала, что ситуация на Ближнем Востоке "развивается драматически и набирает чудовищные обороты".

Число жертв удара по больнице в секторе Газа увеличилось до 800 – СМИ