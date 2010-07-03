Заперевшийся во французском музее мужчина представился Аладдином

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Во Франции мужчина заперся в одном из музеев коммуны Сен-Рафаэль. После задержания он представился полицейским несколькими именами, в том числе Аладдином, сообщает Journal du Cameroun.

Как рассказал региональный прокурор департамента Вар Патрис Камберу, задержанный психически нестабилен. Мужчина "находился в полном бреду", и допросить его не удалось.

За время пребывания в музее 18-летний подозреваемый повредил несколько амфор, датированных периодом Римской империи. Также на месте обнаружили надписи с угрозами на арабском.

Ранее неизвестный похитил гравюру художника Сальвадора Дали из галереи в Сан-Франциско. Вора запечатлели камеры наблюдения на улице. Кража заняла всего полминуты.