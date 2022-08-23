В Белом доме прокомментировали убийство журналистки Дугиной

Фото: depositphotos/etienjones

Подобное убийству российской журналистки Дарьи Дугиной насилие неуместно, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

"Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было", – сообщил он в эфире телеканала CNN.

По словам Кирби, американские власти следят за ситуацией, однако у них нет каких-либо дополнительных сведений о мотивах или виновных в произошедшем.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дарья Дугина, взорвался в ходе движения. Трагедия случилась на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело об убийстве. Через некоторое время председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат СК.

В ФСБ России выступили с заявлением, что за убийством Дугиной стоят спецслужбы Украины. Предполагаемой исполнительницей преступления назвали гражданку Украины Наталью Вовк. Известно, что она скрылась в Эстонии.

