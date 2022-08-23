Миронов заявил, что заказчиком убийства Дугиной является Зеленский

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Заказчиком убийства журналистки Дарьи Дугиной является лично украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение выразил глава партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов.

"Я убежден, что виновные в заказе этого террористического акта – и исполнители, и заказчики, а заказчики находятся в Киеве, и заказчик – лично господин Зеленский, они обязательно предстанут перед судом международного трибунала", – цитирует его РИА Новости.

По словам политика, юридический вердикт будет вынесен, однако исторический суд уже вершится.

"Как говорили наши отцы и деды: "Фашистская гадина должна быть уничтожена в своем логове". Логово – это Киев, и полная денацификация Украины невозможна без ликвидации преступного фашистского режима Зеленского", – заключил Миронов.

Трагедия произошла 21 августа. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была Дугина, взорвался в ходе движения на Можайском шоссе в Подмосковье.

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в производство ГСУ ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

